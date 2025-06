Didier Deschamps est désormais le deuxième sélectionneur le plus victorieux de l’histoire

Encore un peu plus dans l’histoire.

En s’offrant l’Allemagne (0-2) lors de la petite finale de la Ligue des nations ce dimanche, Didier Deschamps a signé sa 107 e victoire à la tête de l’équipe de France. Un succès qui permet au Bayonnais de devenir le deuxième sélectionneur de l’histoire avec le plus de victoires pour une seule nation. Il dépasse en effet Óscar Tabárez , vainqueur à 106 reprises avec l’Uruguay entre 2006 et 2021, et est désormais le seul dauphin de Joachim Löw , le roi en la matière (124 victoires avec la Mannschaft entre 2006 et 2018).…

FL pour SOFOOT.com