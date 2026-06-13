Didier Deschamps déstresse Brigitte Macron

Elle n’en disait pas autant sur les féministes. Dans les colonnes du Parisien ce samedi, Brigitte Macron est revenue sur sa relation avec un certain … Didier Deschamps. La femme du président a, entre autres, raconté sa première rencontre avec le sélectionneur des Bleus : « C’était à Clairefontaine en 2018. Nous étions venus avec mon mari encourager l’équipe de France avant le Mondial. On sentait qu’il y avait un très grand respect des joueurs pour leur sélectionneur et réciproquement. C’était un vrai collectif avec un vrai leader. »

Le professeur Deschamps

Depuis, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont l’habitude de se croiser. Les deux se côtoient quatre semaines par an pour mener à bien les opérations Pièces Jaunes . Des moments où la première dame a découvert un homme « qui a un grand sens de l’humour et un certain talent pour vous mettre à l’aise. » « Quand je suis avec lui pour un discours, une interview ou une inauguration, je suis moins stressée. Il a une faculté de comprendre très rapidement les personnalités des uns et des autres. Un peu comme un professeur » , ajoute même celle qui était prof de théâtre.…

MBC pour SOFOOT.com