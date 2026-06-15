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Les détails du contrat entre Crystal Palace et Pierre Sage
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 11:52

Les détails du contrat entre Crystal Palace et Pierre Sage

Les détails du contrat entre Crystal Palace et Pierre Sage

Pierre Sage va bien s’engager en Angleterre. Le technicien français a trouvé un accord définitif ce dimanche avec Crystal Palace , qu’il rejoint ce lundi pour signer son nouveau contrat selon L’Équipe . À la clé, un salaire quasiment quatre fois supérieur à ses 100 000 euros brut par mois qu’il touchait à Lens et un contrat de trois ans, plus un en option. Pour le club artésien, qui a trouvé son successeur, 3 millions d’euros rentrent dans les caisses, plus 2 en bonus (dont un en cas de maintien du club londonien).

Trois membres du staff connus

Toujours selon le quotidien français, Pierre Sage arrive avec Jamal Alioui , son adjoint à Lens, Damien Della Santa , spécialiste des phases arrêtées et du développement des joueurs avec qui il travaillait à l’OL, et Sandy Guichard , préparateur physique de l’AS Monaco pendant 7 saisons (2019-2026). Moyenne d’âge des trois bonhommes du staff ? 41 ans, soit autant que Cristiano Ronaldo.…

NB pour SOFOOT.com

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