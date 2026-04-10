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Didier Deschamps au Real Madrid : la rumeur persiste
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 15:34

Didier Deschamps au Real Madrid : la rumeur persiste

Didier Deschamps au Real Madrid : la rumeur persiste

Le seul à savoir entraîner Mbappé ? Selon RMC Sport, Didier Deschamps serait dans la short-list du Real de Madrid pour succéder à Álvaro Arbeloa en cas de départ de l’Espagnol. Alors que la Casa Blanca est encore engagée en Ligue des champions avant son match retour contre le Bayern Munich, elle aurait un intérêt pour l’actuel sélectionneur des Bleus en vue de la saison prochaine. Une information que l’entourage du principal intéressé avait démenti il y a quelques jours.

Retour sur le banc d’un club

ZZ en bleu et DD en blanc, ce serait un peu le monde à l’envers. L’entraîneur de l’équipe de France depuis 14 ans retrouverait le train-train quotidien d’un club. Après avoir entraîné l’AS Monaco, la Juventus et l’Olympique de Marseille, ce serait une seconde expérience à l’étranger pour Didier Deschamps. Une occasion en or de retrouver plusieurs de ses protégés sous le maillot bleu, notamment Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, et Eduardo Camavinga, si ce dernier reste à Madrid.…

TC pour SOFOOT.com

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