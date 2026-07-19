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Didier Deschamps à la mi-temps : « On ne peut pas faire pire, c’était catastrophique »
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 00:43

Didier Deschamps à la mi-temps : « On ne peut pas faire pire, c’était catastrophique »

Didier Deschamps à la mi-temps : « On ne peut pas faire pire, c’était catastrophique »

Calvaire. La France est menée de quatre buts par l’Angleterre à la mi-temps de la petite finale de la Coupe du monde 2026. Un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout une belle grosse tache pour la dernière de Didier Deschamps. « On ne peut pas faire pire, c’était catastrophique , a logiquement commenté la Dèche sur la Six. On peut prendre un but à chaque attaque. Je peux comprendre l’immense déception. On n’a pas le droit de faire ça, face à un adversaire qui joue un vrai match… »

« C’est surtout une question d’honneur et de fierté par rapport à ce qu’est l’équipe de France »

« Nous, c’est un match amical. On ne peut faire que mieux, a poursuivi DD. C’est toujours dur de trouver des explications à la pause. On ne va pas se trouver des excuses, il y a une troisième place en jeu, mais c’est surtout une question d’honneur et de fierté par rapport à ce qu’est l’équipe de France. La tactique, je veux bien, mais c’est plus une question de détermination et d’orgueil. »

UL pour SOFOOT.com

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