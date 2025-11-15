 Aller au contenu principal
Didier Deschamps a choisi son gardien pour le match face à l'Azerbaïdjan
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 15:37

Des chances à saisir.

Après son succès face à l’Ukraine (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 . C’est donc sans pression que les Bleus se rendent en Azerbaïdjan. Une rencontre durant laquelle Didier D eschamps devrait effectuer un gros turn-over comme il l’a confirmé en conférence de presse : «  Je vais être amené à faire beaucoup de changements parce que je pense que c’est le moment de le faire. On a joué il y a trois jours, on a eu un très long déplacement, il y a des joueurs que je veux voir ». Parmi eux, on retrouve notamment Lucas Chevalier qui devrait connaître sa première sélection malgré un début de saison compliqué : « Lucas Chevalier sera concerné notamment. »

