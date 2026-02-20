Diamants: Anglo American déprécie à nouveau De Beers, qu'il cherche à vendre

( AFP / BEN STANSALL )

Le géant minier britannique Anglo American a annoncé vendredi une nouvelle dépréciation de la valeur de la célèbre société de diamants De Beers, dont il cherche à se séparer, plombé par la chute des prix de la pierre précieuse.

Cette dépréciation de 2,3 milliards de dollars (avant impôt), intervient après celles de 2,9 milliards annoncée en 2025 et de 1,6 milliard dans son rapport 2024. De Beers est désormais évalué à 2,3 milliards de dollars, selon les données du groupe.

Fondée en 1888 en Afrique du Sud par le colon britannique Cecil Rhodes, le diamantaire, qui a longtemps dominé le marché mondial, est aujourd'hui détenu majoritairement par Anglo American et à hauteur de 15% par le gouvernement du Botswana.

Le groupe avait annoncé en mai 2024 sa volonté de s'en séparer dans le cadre d'une stratégie visant à céder plusieurs de ses activités pour se concentrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais.

Mais il peine depuis à trouver un acheteur, le marché souffrant depuis 2022 de la concurrence des pierres fabriquées en laboratoire, alternatives bien moins coûteuses que les diamants extraits des mines, et de l'affaiblissement de la demande en Chine, deuxième plus grand consommateur de diamants après les États-Unis.

Selon plusieurs analystes, la vente est en outre compliquée par la multiplication des acteurs intéressés, parmi lesquels trois pays d'Afrique sub-saharienne et plusieurs fonds souverains, qui rend la transaction tout aussi politique que financière.

Le Botswana, deuxième producteur de diamants au monde derrière la Russie, est sans doute le pays qui s'est montré le plus désireux d'acquérir une majorité de contrôle dans la société.

Anglo American, fondée en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesburg.

Le groupe est en cours de fusion avec son équivalent canadien Teck Resources pour donner naissance à Anglo Teck, un nouveau mastodonte du cuivre, valorisé à plus de 50 milliards de dollars.

La dépréciation de De Beers contribue largement à la perte nette de 3,7 milliards de dollars présentée vendredi par Anglo American pour 2025, contre une perte de 3,1 milliards en 2024.