Diallo dément toute crispation autour des primes des Bleus

À quelques heures de France-Sénégal, Philippe Diallo a tenu à rassurer tout le monde. Invité de France Inter ce mardi, le président de la FFF a démenti toute tension autour des primes de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde .

« C’est complètement faux », a-t-il assuré. Selon Diallo, tout s’est passé « très sereinement », avec simplement « un ou deux ajustements » demandés par les joueurs. Rien à voir avec un bras de fer donc. Disons plutôt une poignée de main un peu ferme.…

MJ pour SOFOOT.com