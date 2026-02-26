Deux touristes américains choqués par l'ambiance à Geoffroy-Guichard

Welcome to Saint-Étienne . Ethan et Peter, deux étudiants américains, ont décidé de vivre la grande aventure en voyageant en France, avec un détour du côté de… Saint-Étienne. Pas la destination préférée des touristes, mais un moment particulier pour ces arrières-petits-fils de soldats qui avaient débarqué dans l’Hexagone en 1944.

Dans les colonnes du Progrès, ils racontent leur expérience dans le Forez, où il n’ont pas oublié le plus incontournable : vivre un match à Geoffroy-Guichard. « L’ambiance est extraordinaire, on ne connaît pas ça , témoignent-ils. Chez nous, c’est plus feutré. Que les Verts perdent ou gagnent, les supporters sont toujours là, incroyables ! »…

AR pour SOFOOT.com