Deux suspects seront jugés en février suite à l’agression raciste d’une élue après OL-Le Havre

Une belle avancée. Le 29 août dernier à la suite de la rencontre entre l’OL et le Havre, l’élue de Rillieux-la-Pape Meriem Bouchedda a déclaré avoir été victime avec son mari d’une agression raciste aux abords du Groupama Stadium. Leur plainte avait alors conduit à l’interpellation de trois individus dans cette triste affaire.

Le parquet de Lyon a annoncé avoir fixé au 18 février prochain le jugement de deux des trois suspects mis en examen an , le troisième suspect ayant été libéré sans poursuite. Ils seront jugés pour « violences en réunion suivies d’incapacité totale de travail » . Ces jours d’ITT sont supérieurs à huit pour l’élue.…

MB pour SOFOOT.com