Deux supporters ont rejoint l’Allemagne à vélo pour encourager Brest

La Bretagne, l’autre pays du vélo.

Les Brestois pourront compter sur nombre de leurs supporters ce mercredi soir à Gelsenkirchen, où ils défieront le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Un déplacement que deux amoureux des Ty Zef , Huan et Jean, ont effectué à vélo , conseillés par le Breton Valentin Madouas. Partis vendredi dernier de Paris, ils ont fait étape à Noyon, Maubeuge, Huy et Duisbourg pour un périple de plus de 600 kilomètres visant à aller encourager leur équipe, mais également récolter des fonds pour l’association « Un rêve, un sourire » , qui vise à venir en aide aux enfants malades ou en situation de handicap. La recette pourrait s’élever à plusieurs milliers d’euros. « Ce qu’on retient, c’est la solidarité entre nous et avec les gens qu’on a rencontrés . On a fait énormément de rencontres avec des gens sympathiques » , résument-ils, cités par L’Equipe. …

TB pour SOFOOT.com