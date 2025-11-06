 Aller au contenu principal
Deux petits nouveaux made in Ligue 1 dans la liste du Sénégal
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 13:59

Pape Thiaw mise sur la jeunesse.

Ce mercredi, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour les deux matchs amicaux du mois de novembre, face au Brésil (15/11) et au Kenya (18/11). Suite à leur choix de passer sous pavillon sénégalais, Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et Mamadou Sarr (20 ans, Strasbourg en prêt de Chelsea) sont appelés pour la première fois.…

CDB pour SOFOOT.com

