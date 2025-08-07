Deux Parisiens parmi les nommés au Ballon d’or 2025

C’est une honte !

On a longuement et à raison souligné que la force du PSG était son collectif , poussé à sa quintessence par Luis Enrique pour aller conquérir le premier titre de champion d’Europe du club de la capitale. En toute logique, les onze titulaires de la finale contre l’Inter aurait pu prétendre à une nomination dans la liste des trente joueurs nommés au Ballon d’or 2025 , publiée ce jeudi après-midi. Pourtant, deux cadres resteront à quai : le capitaine Marquinhos et le roc William Pacho. …

ARM pour SOFOOT.com