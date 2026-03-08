Deux Palestiniens tués par une frappe israélienne dans une voiture à Gaza-sources médicales

Une frappe aérienne israélienne a tué au moins deux Palestiniens à Gaza dimanche, selon des responsables médicaux, ce qui constitue l'incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran.

Selon le récit des services de secours, les deux personnes circulaient en voiture près de l'université Al-Azhar, dans l'ouest de la ville de Gaza. Leur identité n'a pas été immédiatement établie. Plusieurs autres personnes présentes dans le secteur ont été blessées, a-t-on ajouté de même source.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant cette frappe.

Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu à Gaza, négocié par les États-Unis et entré en vigueur en octobre dernier, mais les violences se poursuivent quasi quotidiennement. Chaque camp accuse l'autre de violation de l'accord.

D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 640 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis octobre. Israël affirme que quatre de ses soldats ont été tués par des militants à Gaza durant la même période.

Gaza a été dévastée par plus de deux ans d'une offensive israélienne qui a provoqué la mort de plus de 72.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et transformé une grande partie de l'enclave en champ de ruines.

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle les militants ont tué 1.200 personnes et fait plus de 250 otages, selon les chiffres israéliens.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi ; Version française Elizabeth Pineau)