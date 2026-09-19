Deux navires ukrainiens en mer Noire et dans un port visés par la Russie - Interfax

Les forces russes ont frappé un cargo ukrainien et un pétrolier se trouvant en mer Noire et dans l'un des ports ukrainiens, rapporte samedi l'agence de presse Interfax, citant le ministère russe de la Défense.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces informations.

(Reportage Reuters; rédigé par Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)