Deux matchs, et déjà deux surprises en Ligue des champions

Ça promet pour la suite, ce début de soirée.

Deux premières surprises dans ce mercredi de C1, avec la contreperformance de Chelsea en Azerbaïdjan. Les Blues ont galéré contre Qarabağ et n’ont rien pu obtenir de mieux qu’un match nul (2-2) , malgré Estêvão et Alejandro Garnacho. Les Anglais concèdent leur deuxième défaite de la saison en Ligue des champions en quatre journées, occupent la dixième place en attendant de peut-être dégringoler avec les rencontres de 21h. Bref, pas top pour un champion du monde.…

TJ pour SOFOOT.com