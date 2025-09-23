 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux matchs de suspension pour tenter de calmer Mattéo Guendouzi
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 18:36

Sa chevelure n’a pas pu cacher ses nerfs.

Expulsé dimanche dernier lors du derby entre la Lazio et l’AS Roma, Mattéo Guendouzi a officiellement écopé de deux matchs de suspension ce mardi selon L’Équipe. Pris par la tension de la rencontre finalement perdue (0-1), l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a doublement fait parler de lui, doublement en mal. La première fois lorsqu’il a grossièrement simulé un accrochage imaginaire, en s’écroulant sur la pelouse.

KM pour SOFOOT.com

