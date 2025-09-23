Deux matchs de suspension pour tenter de calmer Mattéo Guendouzi
Sa chevelure n’a pas pu cacher ses nerfs.
Expulsé dimanche dernier lors du derby entre la Lazio et l’AS Roma, Mattéo Guendouzi a officiellement écopé de deux matchs de suspension ce mardi selon L’Équipe. Pris par la tension de la rencontre finalement perdue (0-1), l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a doublement fait parler de lui, doublement en mal. La première fois lorsqu’il a grossièrement simulé un accrochage imaginaire, en s’écroulant sur la pelouse. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer