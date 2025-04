Deux matchs de barrage et une finale de Coupe de France en quatre jours : voilà ce qui pend au nez de Reims

Ah ça, ils ne l’avaient pas vu venir !

La finale de la Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims est calée au samedi 24 mai , au Stade de France. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà : les barrages Ligue 1/Ligue 2 , eux, sont programmés au jeudi 22 et au dimanche 25 mai. Et devinez qui est actuellement 16e de L1, donc potentiellement barragiste ? Le Stade de Reims, pardi. Avec un petit point de retard sur Angers et Le Havre, et trois d’avance sur Saint-Étienne à six journées de la fin, le club champenois a de bonnes « chances » de finir pile à cette place maudite.…

CV pour SOFOOT.com