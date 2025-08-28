 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux Marseillais sélectionnés avec l'Argentine
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 17:02

Deux Marseillais sélectionnés avec l'Argentine

Deux Marseillais sélectionnés avec l'Argentine

En 2025, on peut perdre contre le Stade rennais et être sélectionné en équipe championne du monde.

Ce jeudi après-midi, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste pour la trêve internationale de début septembre. Malgré le début de saison difficile de l’Olympique de Marseille, les deux Phocéens Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli sont à nouveau appelés par le sélectionneur de l’Albiceleste . Les Argentins affronteront le Venezuela et l’Équateur dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Avec 10 points d’avances sur la Tri au classement, Scaloni pourrait profiter de ce matelas confortable pour offrir du temps de jeu aux deux Marseillais , habitués à poser leurs fesses sur le banc lors des derniers rassemblements.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
