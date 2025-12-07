Deux légendes partent en retraite
Tout le monde le savait déjà, et beaucoup s’y préparaient.
Mais maintenant, c’est officiel : après leur victoire en finale de MLS en compagnie de Lionel Messi avec l’Inter Miami contre les Whitecaps de Vancouver, Sergio Busquets et Jordi Alba ont pris leur retraite puisqu’il s’agissait de l’ultime match de leur immense carrière. À 37 et 36 ans, les deux hommes raccrochent donc les crampons en tournant une grande page de leur vie.…
