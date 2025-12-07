 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux légendes partent en retraite
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 12:24

Deux légendes partent en retraite

Deux légendes partent en retraite

Tout le monde le savait déjà, et beaucoup s’y préparaient.

Mais maintenant, c’est officiel : après leur victoire en finale de MLS en compagnie de Lionel Messi avec l’Inter Miami contre les Whitecaps de Vancouver, Sergio Busquets et Jordi Alba ont pris leur retraite puisqu’il s’agissait de l’ultime match de leur immense carrière. À 37 et 36 ans, les deux hommes raccrochent donc les crampons en tournant une grande page de leur vie.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Louer ses équipements sportifs au lieu de les acheter est une option intéressante. ( crédit photo : Getty Images )
    La location d’équipements permet de réduire le coût des activités sportives
    information fournie par Le Particulier pour Conso 07.12.2025 16:30 

    Décathlon propose un service innovant de location d'équipements sportifs pour les sportifs occasionnels ou les pratiquants réguliers. Cette solution donne accès à du matériel de qualité tout en maîtrisant son budget, sans engager de dépenses lourdes pour un usage ... Lire la suite

  • Lando Norris célèbre son premier titre de champion du monde de Formule 1, le 7 décembre 2025 à Abou Dhabi ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    F1: à Abou Dhabi, Lando Norris assure le podium pour décrocher son premier titre
    information fournie par AFP 07.12.2025 16:05 

    Lando Norris a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche de la saison remportée par l'un de ses derniers rivaux pour la couronne, Max Verstappen. Sur le circuit de Yas Marina ... Lire la suite

  • Lando Norris à Abou Dhabi le 7 décembre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    F1: Lando Norris champion du monde grâce à sa 3e place à Abou Dhabi
    information fournie par AFP 07.12.2025 15:41 

    Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté son premier titre de champion du monde de Formule 1 en assurant la 3e place au Grand Prix d'Abou Dhabi, suffisante pour rester devant ses adversaires au championnat, Max Verstappen, vainqueur de la course dimanche, ... Lire la suite

  • France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    information fournie par So Foot 07.12.2025 12:47 

    Pas le premier épisode. En Argentine, lors d’une séquence Tiktok où était convié Sergio Agüero, un influenceur s’est laissé aller à une blague que certains ont qualifié de raciste . Si elle fait polémique, cette vanne a pourtant faire rire l’ancien joueur de Manchester ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank