Deux jours après son retour de prêt, un joueur de Strasbourg trouve un nouveau point de chute

Plus forts que Chantal Lauby à « tu me vois, tu me vois plus » dans Astérix : les joueurs de Strasbourg. Ce mercredi, Toulouse a officiellement annoncé le prêt du Sénégalais Pape Demba Diop jusqu’à la fin de saison.

Le milieu de terrain a ainsi trouvé un nouveau point de chute seulement deux jours après son départ du FC Nuremberg; où il avait aussi été prêté par le Racing. Dans le communiqué publié par le club, le directeur sportif toulousain Viktor Bezhani s’est montré enthousiaste à propos de cette recrue : « Nous sommes ravis de voir Demba nous rejoindre. Son profil de milieu box-to-box dynamique renforcera autant notre solidité défensive que notre animation offensive. » …

JE pour SOFOOT.com