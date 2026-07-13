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Deux joueurs espagnols condamnent les propos racistes de leur ancien Premier ministre
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 11:13

Deux joueurs espagnols condamnent les propos racistes de leur ancien Premier ministre

Deux joueurs espagnols condamnent les propos racistes de leur ancien Premier ministre

Comme souvent dans cette Coupe du monde, une nouvelle personnalité s’en prend à l’équipe de France sur fond de racisme. Cette fois, c’est Mariano Rajoy . L’ancien Premier ministre espagnol a décrit les Bleus comme un « adversaire redoutable » avant d’ajouter : « Elle dispose en outre d’un effectif de très haut niveau. Certes, sans aucun Français. » Une sortie qui n’a pas seulement fait réagir en France.

« S’ils jouent pour la France, ils sont français »

Au micro de DAZN Espagne, Borja Iglesias a rappelé qu’ « il faut faire plus attention à ce genre de propos », avant d’ajouter : « Notre richesse est là ». Pau Cubarsí est lui aussi allé dans le même sens sur RAC1 : « S’ils jouent pour l’équipe de France, ils sont français finalement, quelle que soit la couleur de leur peau. » Le défenseur du Barça a ensuite appelé à « faire preuve de tolérance envers tout le monde », alors que les joueurs français essuient les attaques racistes depuis le début du tournoi.…

MJD pour SOFOOT.com

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