Deux joueurs de Monaco restent à l'infirmerie pour le match face au PSG

L’infirmerie s’invite dans les plans monégasques. L’AS Monaco a dévoilé ce mardi son groupe pour le barrage aller de Ligue des champions à domicile face au Paris Saint-Germain. Comme l’a annoncé le club, l’attaquant Ansu Fati et le défenseur Thilo Kehrer sont forfaits .

Selon le communiqué officiel, Fati souffre d’un coup à la cuisse , tandis que le vice-capitaine Kehrer , ancien joueur du PSG, est absent en raison d’une maladie dont la nature n’a pas été précisée.…

