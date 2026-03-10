Deux joueurs de MLS suspendus à vie pour avoir parié sur leurs équipes

Ils n’auraient sans doute pas misé sur une telle fin. Yaw Yeboah et Derrick Jones ne se sont pas privés de parier sur plusieurs matchs dont ceux de leurs équipes. Et ça, ça ne passe pas : comme le rapporte le communiqué de la ligue étasunienne, la MLS a suspendu à vie les deux compères ghanéens , respectivement liés au Crew de Columbus et au Los Angeles FC.

Le premier, passé par le LOSC de 2015 à 2016, a déjà plié bagage pour le QD Hainiu en Chine tandis que le second demeure sans club. C’est après avoir reçu plusieurs alertes de paris suspects via des partenaires que la MLS a lâché sa meilleure enquête pour découvrir que les zigotos ont effectué plusieurs paris entre 2024 et 2025 .…

SW pour SOFOOT.com