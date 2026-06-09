Deux joueurs de Chelsea font pipi dans le nouveau clip de Madonna
Il fallait bien trouver une occupation pendant le Mondial. Les crampons rangés pendant la trêve estivale, João Pedro et Cole Palmer ont décidé de devenir acteurs. En effet, les deux joueurs de Chelsea sont apparus quelques secondes dans le dernier clip de la star américaine Madonna pour son titre « Danceteria » . On y aperçoit les deux footeux en train d’uriner et de tourner leur tête pour reluquer la chanteuse de 67 ans.
Joao Pedro 😭😭😭😭😭 Cole Palmer ? pic.twitter.com/QOLPO0qYiK…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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