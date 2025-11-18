Mondial 2026 : Donald Trump veut faire la révolution

L’entrée à South Park pourrait être plus facile que prévue.

En réunion ce lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump et ses équipes ont notamment évoqué l’afflux de spectateurs aux États-Unis durant la Coupe du monde 2026. Le président américain a ainsi annoncé une petite révolution : les détenteurs de billets pour le Mondial disposeront d’une procédure accélérée en vue d’obtenir leur visa d’entrée aux USA . « Avec ce pass FIFA, nous pouvons nous assurer que ceux qui achètent un billet, qui sont de vrais fans de football, pourront venir assister à la Coupe du monde dans les meilleures conditions, à commencer par l’obtention de leur visa » , a précisé Trump, accompagné de Gianni Infantino, présent à ses côtés dans le bureau ovale.…

AB pour SOFOOT.com