 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 10:00

Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?

Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?

Loin des Bleus, loin du cœur ?

Pas forcément. Dans son long entretien accordé à AS publié ce lundi, Karim Benzema a (très légèrement) entrouvert la porte à l’équipe de France, alors qu’il semblait avoir tiré un trait définitif sur les Bleus depuis son message publié sur X en 2022, l’année de sa dernière sélection.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une scène surréaliste lors d'une bagarre en Argentine
    Une scène surréaliste lors d'une bagarre en Argentine
    information fournie par So Foot 18.11.2025 10:55 

    Une scène surréaliste. Mercredi dernier à Berazategui, en Argentine, Jonathan Smith, ancien joueur de quatrième division, assiste au match de sa fille de 15 ans lorsque survient une violente altercation sur le terrain. … CM pour SOFOOT.com

  • NBA : Golden State Warriors chez les San Antonio Spurs
    Basketball; Wembanyama blessé au mollet gauche
    information fournie par Reuters 18.11.2025 10:53 

    La star française Victor Wembanyama souffre d'une élongation du mollet gauche, a annoncé son équipe NBA des San Antonio Spurs dans un communiqué publié lundi soir. "Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd’hui que Victor Wembanyama avait subi une IRM révélant ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : Donald Trump veut faire la révolution
    Mondial 2026 : Donald Trump veut faire la révolution
    information fournie par So Foot 18.11.2025 09:56 

    L’entrée à South Park pourrait être plus facile que prévue. En réunion ce lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump et ses équipes ont notamment évoqué l’afflux de spectateurs aux États-Unis durant la Coupe du monde 2026. Le président américain a ainsi annoncé une ... Lire la suite

  • Deux gros morceaux pour les Bleus en mars
    Deux gros morceaux pour les Bleus en mars
    information fournie par So Foot 18.11.2025 09:16 

    Des matchs amicaux peuvent avoir de l’allure. La tournée américaine de mars prend forme pour l’équipe de France. Selon les informations de L’Équipe , les hommes de Didier Deschamps devraient remettre le cap à l’étranger trois mois avant le Mondial. Cette fois au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank