Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?
Loin des Bleus, loin du cœur ?
Pas forcément. Dans son long entretien accordé à AS publié ce lundi, Karim Benzema a (très légèrement) entrouvert la porte à l’équipe de France, alors qu’il semblait avoir tiré un trait définitif sur les Bleus depuis son message publié sur X en 2022, l’année de sa dernière sélection.…
CM pour SOFOOT.com
