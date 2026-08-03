Deux fédérations retirent leur soutien pour la réélection de Gianni Infantino

La doyenne des fédérations, loin d’être conservatrice. La Football Association (FA), la fédération anglaise, va écrire une lettre pour annoncer à Gianni Infantino qu’elle retirait son soutien à son égard quant aux prochaines élections pour la tête de la FIFA, prévues mi-mars 2027, annonce The Telegraph .

Mi-juillet, The Guardian révélait que plus de 200 fédérations soutenaient la réélection de l’ancien colistier de Sepp Blatter, à l’instar de la FFF. Deux semaines plus tard, la FA est la deuxième fédération des 211 pays membres à renoncer à se ranger derrière le président de l’institution organisatrice de la Coupe du monde, après la fédération galloise de football (FAW) qui a publié un communiqué ce lundi matin en ce sens.…

NB pour SOFOOT.com