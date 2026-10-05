Deux décès de nouveau-nés imputables à des infections nosocomiales au CHU de Nantes

Deux décès de nouveau-nés imputables à des infections nosocomiales sévissant depuis 2022 ont été enregistrés dans deux unités de néonatologie du CHU de Nantes ( AFP / LOIC VENANCE )

Deux décès de nouveau-nés imputables à des infections nosocomiales sévissant depuis 2022 ont été enregistrés dans deux unités de néonatologie du CHU de Nantes, a fait savoir l'établissement lundi, confirmant une information de Presse Océan.

"Plusieurs épisodes infectieux ont affecté les unités de réanimation néonatale et de soins intensifs de néonatalogie du CHU de Nantes, deux décès reconnus comme imputables ayant été déplorés", explique l'établissement dans un communiqué.

Selon Presse Océan, ces deux décès ont été enregistrés depuis l'été 2025.

Deux cas de méningite ont par ailleurs été détectés chez des nouveau-nés, affirme le CHU, sans préciser combien d'enfants ont en tout été concernés par les différentes infections relevées.

"Les épisodes ayant entraîné les conséquences les plus graves sont aujourd'hui maîtrisés. Une seule épidémie demeure en cours, celle liée au SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, NDLR). Elle fait l'objet d'une surveillance renforcée et aucun décès ne lui est directement imputable à ce jour", affirme le CHU.

L'établissement explique avoir mis en place un ensemble de mesures de prévention et de surveillance. Un audit a été réalisé en janvier 2026 par le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins des Pays de la Loire (CPIAS).

Selon Presse Océan, celui-ci a relevé la "persistance de pratiques non-conformes, concernant à la fois le personnel médical, paramédical et les intervenants extérieurs au service".

Interrogé à ce sujet par l'AFP, le CHU n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Une autre mission d'expertise externe à l'établissement a été mandatée en juin 2026 afin d'évaluer les pratiques en place et d'analyser les facteurs pouvant contribuer à la transmission des bactéries. Les résultats sont attendus "prochainement", indique le CHU.

Les unités de réanimation néonatale et de soins intensifs de néonatologie du CHU de Nantes prennent chaque année en charge près de 850 nouveau-nés.