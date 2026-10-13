Affaire Deschamps-Riolo : le journaliste RMC sera finalement jugé en appel en janvier

Comeback de DD. Relaxé en première instance le 30 janvier dernier, Daniel Riolo sera finalement jugé en appel le 13 janvier 2027 pour diffamation envers l’ancien sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, rapporte Le Parisien .

Une histoire (bientôt plus) sans fin

Les faits, tout le monde les connaît : qualifié de « manipulateur » quant à sa prolongation de contrat en 2023 et de « menteur » concernant les raisons évoquées pour justifier l’absence de Karim Benzema au Mondial 2022 par l’éditorialiste de RMC, Didier Deschamps avait alors décidé de porter plainte, déclarant lors du premier procès en novembre 2025 : « Je n’avais pas le choix, il est impossible pour moi de laisser passer ces propos qui portent atteinte à mon honneur. Il attaque l’homme que je suis. » Daniel Riolo avait finalement été relaxé, la Cour d’appel de Paris déclarant ses propos comme « péjoratifs, mais pas diffamatoires » , avant que l’ancien coach de l’OM ne prenne la décision de faire appel dans la même journée .…

AP pour SOFOOT.com