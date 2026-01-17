Deux associations dénoncent les chants des supporters du PSG

Le combat continue. Deux associations dénoncent la manière dont les supporters parisiens ont réagi à leur sanctions après des chants homophobes. Elles pointent du doigt le comportement du Collectif ultras Paris, alors que la LFP avait infligé une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil contre Lille, ce vendredi pour « usages d’engins pyrotechniques » et « expressions orales constatées » .

« Ce jeu de rôles ne trompe plus personne, il doit cesser. »

Pour l’association Rouge Direct, qui alerte régulièrement contre l’homophobie, le discours du CUP relève du « déni d’homophobie » , et est « consternant et alarmant. » Il développe : « Ce jeu de rôles ne trompe plus personne, il doit cesser. Les associations qui luttent réellement contre l’homophobie se coordonnent actuellement pour que cessent enfin l’hypocrisie et la complaisance. » …

UL pour SOFOOT.com