Deux ans de prison requis contre un ex-Diable rouge

Des frappes de mulet derrière les barreaux. Comme indiqué par Belga, le parquet de Bruxelles requiert deux ans de prison contre Radja Nainggolan . Le tribunal correctionnel de la capitale du Pays plat suspecte l’ancien international belge d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Le bonhomme aurait aidé une organisation criminelle en blanchissant près de 105 500 euros.

Selon le parquet, l’enquête porte sur un trafic présumé de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe, avec le port d’Anvers comme point d’entrée . Fin janvier 2025, la police judiciaire fédérale de Bruxelles avait lancé un vaste coup de filet : 30 perquisitions, principalement dans la province d’Anvers, à Bruxelles et dans sa périphérie, et 18 personnes arrêtées.…

SW pour SOFOOT.com