Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 21:38

Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Pourquoi pas… Ayant envie de dépenser de l’argent, comme tout bon club d’Angleterre, Tottenham vient de sortir le chéquier : les Spurs ont dépensé pas moins de quinze millions d’euros pour Souza , un latéral gauche brésilien qui évoluait jusque-là à Santos.

We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️ 🔗 https://t.co/ZSLXs7fFAf pic.twitter.com/YFoYVJSx4Z…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
