Tottenham lâche 15 millions pour un inconnu

Pourquoi pas… Ayant envie de dépenser de l’argent, comme tout bon club d’Angleterre, Tottenham vient de sortir le chéquier : les Spurs ont dépensé pas moins de quinze millions d’euros pour Souza , un latéral gauche brésilien qui évoluait jusque-là à Santos.

We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️ 🔗 https://t.co/ZSLXs7fFAf pic.twitter.com/YFoYVJSx4Z…

FC pour SOFOOT.com