Dette : malgré des « incertitudes », S & P laisse à la France son « AA »

L'exécutif peut souffler. Ce vendredi 1ᵉʳ décembre, S & P laisse la note de la France inchangée : AA avec une perspective négative. L'agence de notation a indiqué laisser la note sous perspective négative en raison d'une « incertitude » quant aux « finances publiques de la France dans un contexte de déficit budgétaire élevé, quoiqu'en baisse lente, et d'une dette publique élevée ».

Bercy redoutait une dégradation synonyme de sanction envers la politique économique du gouvernement. « Cette décision est cohérente avec les choix du gouvernement en matière de finances publiques », a réagi dans la foulée le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. « Plus que jamais, nous restons déterminés à réduire les dépenses publiques et à accélérer le désendettement de la France. Il en va de notre indépendance et du respect de nos engagements nationaux et européens », a-t-il ajouté.Dette : le jour où la France a perdu son triple A

S&P indique vendredi anticiper « une diminution de la dette publique en pourcentage du PIB à partir de 2025, quoique très progressivement », et estime que « la répercussion de la hausse des coûts d’emprunt due aux taux d'intérêt élevés sera progressive ».

« Nous estimons que nos prévisions budgétaires comportent encore des risques importants qui pourraient, s'ils se réalisaient, réduire encore davantage la flexibilité budgétaire de la France », note