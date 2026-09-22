Détrompez-vous : Mbappé n'est pas obsédé par le Ballon d'or

Nouvelle journée, nouvelle interview de Mbappé. Après France Football , RFI ou AS , c’est cette fois-ci à The Athletic que l’attaquant s’est confié. Il est notamment revenu sur le Mondial 2026 et le parcours des Bleus : « Tout est une question de détails. Et nous n’étions pas prêts sur tous les plans pour disputer la Coupe du monde. Il faut être prêt le moment venu. Quand on ne l’est pas, quelqu’un d’autre prend notre place » .

Mais comme le Kyks n’est pas rancunier, il a regardé la finale. « Je suis quelqu’un qui arrive à accepter ma situation très rapidement. Quand je gagne, je passe au défi suivant. Et quand je perds, je dois l’accepter. Parce que je suis capable d’analyser — rapidement — ce qui s’est passé et pourquoi » .…

LP pour SOFOOT.com