Détrompez-vous, les actuels défenseurs de Nice sont bien meilleurs que Sergio Ramos

Lanterne rouge de Ligue Europa et deuxième pire défense de Ligue 1, l 'OGC Nice prend l'eau. En début de semaine, le club azuréen s'est pourtant payé le luxe de refuser les services de Sergio Ramos, multi champion d’Europe. Derrière ce choix étonnant, une réalité évidente : la défense des Aiglons n'a pas besoin de ça.

Moins rapide que Moïse Bombito

Comme son nom l’indique, Moïse est une petite bombe. Trop rapide pour le néanmoins explosif Sergio Ramos. Lors de ses années MLS, Bombito était officiellement l’un des joueurs les plus vifs du continent américain. Selon les données de tracking, le Canadien a déjà été flashé à 37 km/h lors d’un sprint contre Miami en avril 2024, vitesse d’un scooter un peu nerveux sur la Promenade des Anglais. Ramos, lui, plafonne à 30 km/h (son record), respectable pour un défenseur central de 39 ans mais insuffisant pour rattraper les pointes d’Emegha.

Moins robuste que Dante

Une carrière aussi longue que les sept étages de l’enfer. Dante a tapé la barre des 40 piges, 42 en octobre 2025, pour être exact. L’infatigable brésilien cumule plus de 300 matchs sous le maillot niçois en étant toujours pertinent : il est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa en septembre. À côté de ça, Sergio Ramos, de trois ans son cadet, commence déjà à tirer la langue : en 2021, il s’était retrouvé plusieurs fois sur le banc pour « fatigue musculaire » … De quoi réfléchir à une reconversion en consultant, tandis que son homologue trouve encore l’énergie de taper des foot-volley à Juan-les-Pins.…

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com