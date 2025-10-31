Désiré Doué : une blessure, tellement plus de questions

À nouveau touché lors du déplacement du PSG à Lorient, Désiré Doué a subi sa deuxième blessure de la saison, quatre matchs à peine après son retour sur les terrains. Une fragilité que l’on peut encore mettre sur le compte du surmenage des joueurs, alors que Paris n’arrive pas à se sortir de sa spirale infernale de pépins physiques.

Parfois, le foot se joue à peu de choses. À une accélération qui laisse des traces, à un muscle qui claque, alors une histoire de timing. Au moment de s’effondrer sur la pelouse du Moustoir face à Lorient, Désiré Doué devait être remplacé quelques secondes tard. Le panneau lumineux était prêt, Bradley Barcola aussi, mais il en fut autrement : « Dèz » a quitté le terrain en boitillant, avant de finir son tour d’honneur sur la civière. L’accélération de trop ? La faute à pas de chance ? Difficile d’y voir plus clair tant le corps humain nous réserve mille surprises, pas toujours bonnes, et nourrit mille interrogations. Toujours est-il que son attitude laissait craindre une absence longue, voire très longue durée pour le numéro 14 parisien.

Trop fort, trop jeune

Si l’on ne connaît pas encore la durée de son absence, elle semblerait finalement moins grave que prévu. Le PSG a communiqué autour de sa jeune pépite de 20 ans, annonçant simplement une absence de « quelques semaines » à la suite d’une « lésion musculaire de la cuisse droite » . Alors qu’un « nouveau point sera fait après la trêve internationale » , on peut y voir une certaine forme d’optimisme, puisque celle-ci se terminera au soir du 16 novembre pour les Bleus, le PSG reprenant le 22 novembre prochain face au Havre. D’ici là, Doué aura loupé une belle affiche de Ligue 1 contre Nice, mais surtout un choc, un vrai, contre le Bayern en Ligue des champions, le 4 novembre prochain, avant de manquer un nouveau test pour les champions d’Europe face à l’OL. Compte tenu de ses trois buts et une passe décisive en quatre matchs depuis son retour, voilà une nouvelle épine dans le pied parisien après ses six matchs manqués entre le 5 septembre et le 5 octobre.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com