Désiré Doué sait qu'il « en fait peut-être un peu trop » dans son jeu

Après muscle ton jeu, calme ton jeu.

Les lumières de la capitale se rallument, à 24 heures d’un quart de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Pour ce match très attendu, Désiré Doué précédait Luis Enrique à l’exercice de la conférence de presse, ce mardi après-midi. En pleine forme ces dernières semaines, l’ancien Rennais sait qu’il doit encore épurer son jeu : « Le coach et le staff m’ont beaucoup conseillé, parce que j’en fais peut-être un peu trop. J’essaye toujours de me remettre en question, mais tout en gardant ma personnalité et mon style. » …

