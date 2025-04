Désiré Doué, ne change surtout pas

Auteur d'une prestation dans la lignée de son année 2025, entre un but venu d'ailleurs et un nombre incalculable de percussions balle au pied, Désiré Doué a régalé le Parc des Princes contre Aston Villa. Une insouciance que l'on espère le voir conserver de longues années encore pour faire lever les foules.

Luis Enrique ne peut tout simplement plus s’en passer, même si l’aligner d’entrée signifie se passer pour la première fois de la saison en Ligue des champions de Bradley Barcola, ses huit et ses quatorze passes décisives en 2025. Seulement voilà, pour sa créativité, sa magie, l’incertitude qu’il crée chez l’adversaire jusqu’à le rendre fou et même pour ses buts, de plus en plus nombreux, Désiré Doué est désormais indispensable au Paris Saint-Germain. Lors des deux matchs contre Liverpool, son entraîneur avait préféré faire jouer le principe de la continuité, le gardant dans un rôle de « finisher ». Une position devenue intenable pour l’Asturien, qui a donc coché le nom du gamin de 19 ans parmi les titulaires ce mardi soir.

One man show

Pour un résultat fracassant, tant le néo-international a brillé au fil d’une première période qui l’a notamment vu tenter un dribble fou le long de la ligne. Quelques minutes plus tard à la faveur d’une permutation côté gauche, Luis Enrique lui glisse quelques mots dans l’oreille. Un reproche après ce ballon perdu ? Une demande pour jouer plus simple ? Peu probable, au vu de la frappe improbable tentée (et réussie, cette fois) quelques instants plus tard par le n°14 parisien. Un premier acte terminé en trombe par l’intéressé, à l’image de cette roulette au milieu de terrain pour partir seul à l’abordage et faire lever tout le Parc des Princes.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com