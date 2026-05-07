 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Désiré Doué n'a pas toujours besoin de magie
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 00:55

Désiré Doué n'a pas toujours besoin de magie

Désiré Doué n'a pas toujours besoin de magie

DD, marque déposée. Désiré Doué file en finale de Ligue des champions pour la deuxième année d’affilée, et forcément, ça doit lui donner des idées. « C’était un match exceptionnel, une nuit magique encore à Munich , a commenté l’ancien Rennais, très consensuel, au micro du diffuseur Canal +. On a joué contre une grande équipe. Le Bayern a des joueurs extraordinaires, il faut les féliciter. Ce sont des matchs comme ça qu’on a envie de jouer. C’est un rêve de jouer à nouveau une finale de Ligue des champions. Maintenant on va fêter ça en équipe. On reste humbles, on sait qu’il y a encore des choses à faire en Ligue 1, et en finale. Ça va être une finale très dure contre Arsenal » qui est une belle équipe aussi.

« Il ne faut pas être individualistes »

« Il y a des matchs qu’on ne peut pas gagner tout le temps avec une magie ou avec du jeu extraordinaire, a poursuivi l’attaquant du PSG. Aujourd’hui, on a beaucoup défendu, mais on a très bien défendu. […] On a joué en équipe, on a beaucoup donné. On ne change pas nos principes. Il faut se donner et courir les uns pour les autres. Il ne faut pas être individualistes. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia (G) face au capitaine Marquinhos lors de la qualification pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, le 6 mai 2026 à l'Allianz Arena ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: Paris est magique et encore en finale
    information fournie par AFP 07.05.2026 02:37 

    Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) grâce à sa force collective et au bout d'un combat éreintant. Luis Enrique et ses ... Lire la suite

  • Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest
    Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest
    information fournie par So Foot 07.05.2026 01:51 

    Paris rime avec nostalgie. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée après son titre la saison dernière. La bande de Luis Enrique ... Lire la suite

  • Luis Enrique lance déjà les hostilités avec Mikel Arteta
    Luis Enrique lance déjà les hostilités avec Mikel Arteta
    information fournie par So Foot 07.05.2026 01:46 

    Luis Attaque. Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Quelques minutes après l’officialisation de ce duel suite à la qualif des Parisiens face au Bayern, Luis Enrique a taclé ironiquement l’entraîneur des ... Lire la suite

  • Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage
    Vincent Kompany félicite le PSG mais pas l'arbitrage
    information fournie par So Foot 07.05.2026 01:18 

    On l’a vu hurler à la lune (ou plutôt à l’injustice) dans la nuit munichoise un bon paquet de fois, on l’a aperçu tendu dans son blouson noir en sortant des vestiaires à la mi-temps. Alors qu’il avait scruté le formidable match aller depuis les tribunes du Parc, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank