Désiré Doué n'a pas toujours besoin de magie

DD, marque déposée. Désiré Doué file en finale de Ligue des champions pour la deuxième année d’affilée, et forcément, ça doit lui donner des idées. « C’était un match exceptionnel, une nuit magique encore à Munich , a commenté l’ancien Rennais, très consensuel, au micro du diffuseur Canal +. On a joué contre une grande équipe. Le Bayern a des joueurs extraordinaires, il faut les féliciter. Ce sont des matchs comme ça qu’on a envie de jouer. C’est un rêve de jouer à nouveau une finale de Ligue des champions. Maintenant on va fêter ça en équipe. On reste humbles, on sait qu’il y a encore des choses à faire en Ligue 1, et en finale. Ça va être une finale très dure contre Arsenal » qui est une belle équipe aussi.

« Il ne faut pas être individualistes »

« Il y a des matchs qu’on ne peut pas gagner tout le temps avec une magie ou avec du jeu extraordinaire, a poursuivi l’attaquant du PSG. Aujourd’hui, on a beaucoup défendu, mais on a très bien défendu. […] On a joué en équipe, on a beaucoup donné. On ne change pas nos principes. Il faut se donner et courir les uns pour les autres. Il ne faut pas être individualistes. » …

UL pour SOFOOT.com