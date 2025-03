Désiré Doué, la case frisson

Moins de 48 heures après avoir marqué le tir au but de la qualification contre Liverpool, Désiré Doué a eu le droit à sa première convocation chez les Bleus. À 19 ans, le Parisien apprend de plus en plus vite, tout en conservant un mélange de culot et d’insouciance. Et ça, on aime.

Il y a des semaines, comme ça, où il ne peut pas vous arriver grand-chose. En moins de 48 heures, Désiré Doué a sans doute vu sa jeune carrière prendre un nouveau tournant. Tard dans la nuit étoilée d’Anfield, il avait enfilé le costume du personnage principal d’une scène que les supporters parisiens ont déjà revue des centaines de fois, en transformant le tir au but de la qualification pour le Paris Saint-Germain contre Liverpool, célébré en mode Cole Palmer. Le gamin de 19 ans n’était peut-être pas encore redescendu de son nuage, ce jeudi, quand il a entendu son nom sortir de la bouche de Didier Deschamps après ceux de ses coéquipiers Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ordre alphabétique oblige. Dans son entourage, on assurait qu’une éventuelle première convocation chez les Bleus n’était pas au centre des discussions les heures précédant la liste, pour ne pas se faire de faux espoirs. Ils sont désormais plus que jamais concrets.

