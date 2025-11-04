Désiré Doué est sacré Golden Boy 2025
Paris encore (et toujours) sur le toit de l’Europe.
Ce mardi, le média italien Tuttosport a dévoilé à Turin les lauréats des différents prix du Golden Boy . Composé d’anciennes gloires du football mondial (Shevchenko, Nedved, Matthäus, Fabregas…), le Board of Legends a tranché entre les vingt-cinq finalistes pour le trophée du meilleur jeune joueur (-21 ans) de la saison écoulée. Et sans grande surprise, c’est le Parisien Désiré Doué qui remporte la distinction. …
CDB pour SOFOOT.com
