Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »
DD pas fan du public parisien.
Hué par le public du Parc des Princes quand bien même son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a dû composer avec les sifflets des quelques supporters parisiens présents dans leur stade pour France-Islande (2-1) . Après la courte victoire des Bleus, le nouveau joueur de l’AC Milan a directement été défendu par son sélectionneur.…
TJ pour SOFOOT.com
