Deschamps rassurant sur la blessure de Tchouaméni
Encore un peu de patience. Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur l’évolution de la blessure d’Aurélien Tchouaméni , victime d’une lésion aux adducteurs, Didier Deschamps s’est montré plutôt rassurant : « Aurélien Tchouaméni va mieux, on va voir. Je ne peux pas en dire plus. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui (ce mercredi) . » Déjà forfait lors du 8 e de finale face au Paraguay, le milieu de terrain du Real Madrid a toutefois peu de chances de débuter le quart de finale face aux Lions de l’Atlas.
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