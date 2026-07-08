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Deschamps rassurant sur la blessure de Tchouaméni
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 18:04

Deschamps rassurant sur la blessure de Tchouaméni

Deschamps rassurant sur la blessure de Tchouaméni

Encore un peu de patience. Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur l’évolution de la blessure d’Aurélien Tchouaméni , victime d’une lésion aux adducteurs, Didier Deschamps s’est montré plutôt rassurant : « Aurélien Tchouaméni va mieux, on va voir. Je ne peux pas en dire plus. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui (ce mercredi) . » Déjà forfait lors du 8 e de finale face au Paraguay, le milieu de terrain du Real Madrid a toutefois peu de chances de débuter le quart de finale face aux Lions de l’Atlas.

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