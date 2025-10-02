 Aller au contenu principal
Deschamps : plus d’un Bleu dans son sac
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 22:43

La première pour Mateta, les retours de Camavinga et Nkunku ainsi qu’une préliste évoquée pour Florian Thauvin et Corentin Tolisso... Didier Deschamps a dû tricoter une liste qui prenait en compte les nombreuses blessures en attaque afin d’entrouvrir la porte à d’autres profils. Cette situation met en exergue la politique d’ouverture mise en place par le sélectionneur de l’équipe de France à huit mois du Mondial.

En équipe de France, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain, et le dicton devrait se répéter pendant les huit prochains mois. Alors qu’il a longtemps été étiqueté – à tort – comme un sélectionneur aux idées arrêtées et comme un adepte des happy few , Didier Deschamps a définitivement prouvé qu’il savait aussi ouvrir les portes bleues. Le rassemblement d’octobre le prouve encore une fois, surtout qu’il pouvait difficilement faire autrement au vu des événements. Entre les nombreuses blessures dans le secteur offensif (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram, Rayan Cherki ou encore Randal Kolo Muani) et la suspension d’Aurélien Tchouaméni pour deux rencontres, le sélectionneur des Bleus a dû remodeler son groupe et convier de nouveaux invités. Depuis la rentrée, et en attendant les jours à venir, 28 joueurs différents ont pu répondre à l’appel, à la suite de l’annonce d’une liste ou pour combler un forfait de dernière minute. Et dans ces 28, quelques nouvelles têtes.

💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋 À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
