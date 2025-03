information fournie par So Foot • 22/03/2025 à 11:58

Deschamps parle de la "chatte à Dédé" : « J'aime cet animal »

Didier, l’ami des félins.

Dans un entretien accordé au Figaro où il était amené à répondre aux clichés qui lui collent à la peau, Didier Deschamps n’a pas esquivé les questions sur sa maîtrise de la langue de bois, ses liens avec Zizou ou même sur le cas Antoine Griezmann. Mais plus important encore : il a dit sa vérité sur la fameuse « chatte à Dédé » qui l’accompagne où qu’il aille depuis de nombreuses années maintenant. Mythe ou réalité ? DD n’y va pas de main morte : « Je ne sais pas, j’aime cet animal. Cela me fait rire et c’est devenu une plaisanterie. J’en abuse aussi avec de l’autodérision, autre que dans le football par moments, avec des amis aussi. Qu’il y ait une part de chance dans le sport, forcément. Mais c’est minime. » …

AC pour SOFOOT.com