Deschamps : «On n'est pas au football américain»

Didier FromFields is happy. Avant de peaufiner sa liste pour le Mondial 2026, Didier Deschamps a tiré le bilan de cette semaine américaine, ponctuée d’un succès contre le Brésil et d’un autre contre la Colombie. « Le bilan sportif est très positif parce qu’on avait deux très bonnes équipes sudaméricaines face à nous. »

DD est prêt pour le « feedback »

« Il n’y avait pas d’automatismes, mais la qualité est là. Ils ont tous envie de revenir, a souri le sélectionneur. Ils n’ont pas toujours du temps de jeu quand ils ont deux matchs, donc c’est bien. Ça nous permettra avec l’ensemble du staff de faire un feedback. […] Ils n’ont pas perdu de points en tous cas. » …

UL pour SOFOOT.com