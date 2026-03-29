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Deschamps : «On n'est pas au football américain»
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 23:46

Deschamps : «On n'est pas au football américain»

Deschamps : «On n'est pas au football américain»

Didier FromFields is happy. Avant de peaufiner sa liste pour le Mondial 2026, Didier Deschamps a tiré le bilan de cette semaine américaine, ponctuée d’un succès contre le Brésil et d’un autre contre la Colombie. « Le bilan sportif est très positif parce qu’on avait deux très bonnes équipes sudaméricaines face à nous. »

DD est prêt pour le « feedback »

« Il n’y avait pas d’automatismes, mais la qualité est là. Ils ont tous envie de revenir, a souri le sélectionneur. Ils n’ont pas toujours du temps de jeu quand ils ont deux matchs, donc c’est bien. Ça nous permettra avec l’ensemble du staff de faire un feedback. […] Ils n’ont pas perdu de points en tous cas. »

UL pour SOFOOT.com

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