Deschamps : « On a eu une maîtrise supérieure à cette équipe d’Espagne »

Mi figue, mi raisin.

D’un côté, quatre buts marqués, un jeu parfois presque sympathique à suivre et une fin de match où cette équipe de France s’est donnée le droit d’y croire jusqu’au bout. De l’autre, cinq buts encaissés, une défense à la rue et au final une élimination loin d’être illogique . Les Bleus ont vécu une drôle de soirée à Stuttgart face à l’Espagne. « C’est un mélange de sentiments. À la fin de la première mi-temps, c’est sévère d’être mené 2-0 car on a eu beaucoup de situations. On a été menés 5-1, mais on n’a pas renoncé , récitait dans la foulée Didier Deschamps au micro de TF1. Il n’y a pas tout à jeter, on a fait beaucoup de bonnes choses. On a eu une maîtrise supérieure à cette équipe d’Espagne. Si on prend cinq buts, c’est qu’on peut mieux faire sur le plan défensif, mais c’est rageant. Dès qu’ils ont une opportunité, ils sont souvent très efficaces. » …

TB pour SOFOOT.com