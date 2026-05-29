Deschamps : «Nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop»

La Ligue des champions, c’est à Clairefontaine. Pour sa première conférence de presse de préparation à la Coupe du monde, Didier Deschamps est apparu tout sourire au centre d’entraînement des Bleus. Alors que 18 futurs mondialistes sont arrivés un par un ce vendredi matin, DD a confirmé la bonne ambiance du moment : « Le programme est chargé mais c’est la partie la plus agréable. Les joueurs ont le sourire, ils sont contents d’être là. » Et il a fait du DD. La Ligue des champions ? « La compétition majeure pour les joueurs. » La Coupe du monde ? « Un événement majeur, comme ça l’est à chaque fois. »

«Des prises de sang, j’en referai»

Deschamps et les Bleus ont douze jours de préparation avant le début du Mondial américain. Il souhaite donc « remettre les têtes et le physique dans ce qui nous attend. » Avant d’ajouter : « Je sais trop bien qu’avant de penser à tout là haut, il y a des étapes importantes. […] C’est une nouvelle page blanche. Elle est blanche aujourd’hui, il faut qu’on écrive. » …

UL pour SOFOOT.com