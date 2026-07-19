Deschamps n'avait jamais encaissé six buts sur le banc des Bleus

Nuit de folie à Miami. Ce pléonasme résume bien ce France-Angleterre (4-6), petite finale de la Coupe du monde 2026. Un match de dingue, oui, mais aussi le 187 e et dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France de football . L’ancien milieu de terrain poursuit un mal du siècle : depuis 1998, aucun sélectionneur national n’a remporté son dernier match avec les Bleus.

Pas le match le plus prolifique de l’ère Deschamps

Les Bleus n’avaient pas connu de match à dix buts depuis leur victoire anecdotique contre Gibraltar (14-0), en novembre 2023. Dix buts ont été inscrits ce samedi soir, faisant de ce Crunch le match le plus animé d’un Mondial depuis 1982.…

UL pour SOFOOT.com