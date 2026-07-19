Deschamps n'avait jamais encaissé six buts sur le banc des Bleus
Nuit de folie à Miami. Ce pléonasme résume bien ce France-Angleterre (4-6), petite finale de la Coupe du monde 2026. Un match de dingue, oui, mais aussi le 187 e et dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France de football . L’ancien milieu de terrain poursuit un mal du siècle : depuis 1998, aucun sélectionneur national n’a remporté son dernier match avec les Bleus.
Pas le match le plus prolifique de l’ère Deschamps
Les Bleus n’avaient pas connu de match à dix buts depuis leur victoire anecdotique contre Gibraltar (14-0), en novembre 2023. Dix buts ont été inscrits ce samedi soir, faisant de ce Crunch le match le plus animé d’un Mondial depuis 1982.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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